شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض ولكن الارتفاع متفاوت .

وقال الحصيني في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” ليس غريب أن تسجل حرارة من ٤٧ إلى ٥٠ في مختلف المناطق.”

وأضاف :” بعض المدن تشتهر بشدة الحر وربما تسجل ٥٠ درجة مئوية أو حواليها خاصة في الشمال الشرقي من المملكة وتمتد إلى شرق الشمالية.”