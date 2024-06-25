اخبار السعوديه

الحصيني : ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض ولكن الارتفاع متفاوت .

وقال الحصيني في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” ليس غريب أن تسجل حرارة من ٤٧ إلى ٥٠ في مختلف المناطق.”

وأضاف :” بعض المدن تشتهر بشدة الحر وربما تسجل ٥٠ درجة مئوية أو حواليها خاصة في الشمال الشرقي من المملكة وتمتد إلى شرق الشمالية.”

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا