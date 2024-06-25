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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن ارتفاع درجات الحرارة ليس شيء غريب لأننا في عز القيض ولكن الارتفاع متفاوت .
وقال الحصيني في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” ليس غريب أن تسجل حرارة من ٤٧ إلى ٥٠ في مختلف المناطق.”
وأضاف :” بعض المدن تشتهر بشدة الحر وربما تسجل ٥٠ درجة مئوية أو حواليها خاصة في الشمال الشرقي من المملكة وتمتد إلى شرق الشمالية.”