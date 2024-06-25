شكرا لمتابعة خبر عن القتل قصاصًا بجانِِ قتل مواطنا بصدمه بسيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان.

وأوضحت أن المواطن محمد بن أحمد بن محمد آل السيد البارقي أقدم على قتل المواطن سالم بن جمحان بن جابر جذمي عمدًا، وذلك بصدمه بالسيارة مما أدي إلى وفاته.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.

وأكدت أنه تم تتأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم.