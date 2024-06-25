شكرا لقرائتكم مساند يوضح طريقة تحويل رواتب العمالة عبر المحافظ الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، بالتفصيل طريقة تحويل رواتب العمال عبر المحافظ الرقمية.

مساند وتحويل رواتب العمالة

وقالت منصة مساند: “يمكن تحويل الرواتب عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة STC Pay أو urpay أو AlinmaPay من خلال خانة (تحويل الراتب عبر مساند)”.

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في سياق متصل، أكد برنامج مساند أن تسليم رواتب العمالة المنزلية يضمن توثيق عملية السداد حيث يمكن الاطلاع على ملخص عمليات التحويل في أي وقت.

تحويل رواتب العمالة المنزلية

وفي وقت سابق أكد البرنامج أن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية سيكون إلزاميًا اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ضمن الإجراءات التي يتم تطبيقها لضبط قطاع الاستقدام.

وأضاف البرنامج عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: أنه سيتم تطبيق القرار على العمالة القادمة (الجديدة) من تاريخ 01/ 07/ 2024، بينما سيتم تطبيقه على أصحاب العمل لمن لديهم 4 عمال فأكثر بتاريخ 01/ 01/ 2025.

خطوات تنفيذ الخدمة

ويتم التحويل من خلال خطوات سهلة وبسيطة كما يلي: