شكرا لقرائتكم 4 نصائح لضيوف الرحمن المغادرين لضمان عدم التكدس بالمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدّمت وزارة الحج والعمرة بعض النصائح لحجاج بيت الله الحرام؛ من أجل الاستفادة برحلة ميسّرة في المغادرة، وضمان عدم التكدس في المطار.

نصائح مهمة للحجاج

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “تحقق من مواعيد الرحلات، واستعد مبكرًا بتجهيز الأمتعة قبل وقت كافٍ”.

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وأضافت وزارة الحج والعمرة : “اذهب إلى المطار في الزمن المناسب مُلتزمًا بمواصفات وأوزان الأمتعة”.