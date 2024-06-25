شكرا لقرائتكم شاهد.. تساقط البرد بأحجام كبيرة في رجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، تساقط البرد بأحجام كبيرة في رجال ألمع بمنطقة عسير خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.