شكرا لقرائتكم إقفال طرح يونيو من الصكوك المحلية بـ 4.414 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وأربعمئة وأربعة عشر مليون ريال سعودي).

3 شرائح

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي (ثلاثةً وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار (مليارين وسبعمئة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي