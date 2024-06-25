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الرياض - محمد الوسيري - يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر مساند، وذلك مع اقتراب تطبيق قرار إلزام التحويل للعمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية من يوم 1 يوليو.

خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية

ويتم التحويل من خلال خطوات سهلة وبسيطة كما يلي:

استخراج رقم جوال مرتبط بإقامة العاملة.

تحميل التطبيق على جوالها.

من التطبيق يمكن أن تختار الرواتب ثم تختار العامل أو العاملة.

وفي وقت سابق نصح برنامج مساند بالاستفادة من أيقونة رواتب العمالة المنزلية المتوفرة في المحافظ الرقمية، باعتبارها أداة توثيق لسداد الأجر حيث يمكن لصاحب العمل فقط تحويل رواتبهم وذلك لتوفر بيانات العامل/ة لديه.

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القنوات المعتمدة في مساند

وفي سياق متصل أشار البرنامج إلى أنه حتى تاريخ الأول من يوليو المقبل يمكن التحويل عبر القنوات المعتمدة من قبل منصة مساند- نظام تحويل رواتب العمالة المنزلية ليتم توثيق دفع الرواتب، وهي حاليًّا إس تي سي باي ويور باي.

تحويل رواتب العمالة المنزلية

وفي وقت سابق أكد البرنامج أن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية سيكون إلزاميًّا اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ضمن الإجراءات التي يتم تطبيقها لضبط قطاع الاستقدام.

وأضاف البرنامج عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: أنه سيتم تطبيق القرار على العمالة القادمة (الجديدة) من تاريخ 01/ 07/ 2024، بينما سيتم تطبيقه على أصحاب العمل لمن لديهم 4 عمال فأكثر بتاريخ 01/ 01/ 2025.