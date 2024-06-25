شكرا لقرائتكم بدء القبول الإلكتروني في جامعة الملك فيصل للبكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبدأ جامعة الملك فيصل غداً القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1446هـ، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل 24 ذو الحجة الحالي.

إكمال اختيار الرغبات

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان، المتقدمين إلى إكمال اختيار الرغبات حسب ما يتاح لهم وفقًا لنسبهم الموزونة وشروط القبول بالكليات، حيث يعد طلب القبول غير مكتمل في حال عدم اختيار كامل الرغبات، ويتم استبعاده من المفاضلة، مشيراً إلى أن بوابة القبول تتوافر بها الأدلة التعريفية والخدمات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم الفني، والإجابة عن استفسارات القبول .