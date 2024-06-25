وتشتمل البرامج السبعة المعلن عنها على عددٍ من تخصصات الدبلوم هي: الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، التسويق الرقمي، التسويق والمبيعات، المحاسبة العامة، وذلك انطلاقًا من مسيرة الجامعة الناجحة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول بجامعة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.