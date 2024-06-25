فتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول بجامعة القصيم

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً من يوم الأحد 23 يونيو 2024م، وحتى يوم الخميس 27 يونيو 2024، حيث تطرح الجامعة في هذه المرحلة 7 برامج بنظام التعليم عن بُعد والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبرالكلية التطبيقية.

وتشتمل البرامج السبعة المعلن عنها على عددٍ من تخصصات الدبلوم هي: الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، التسويق الرقمي، التسويق والمبيعات، المحاسبة العامة، وذلك انطلاقًا من مسيرة الجامعة الناجحة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.