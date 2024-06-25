ضبط 1198 مخالفة بمنشآت غذائية في تبوك

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وبلغ عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية 6191 زيارة، حيث شملت المنشآت الغذائية من مطاعم ومطابخ، كما شملت محال الحلويات والصالونات، والمشاغل، والمقاهي، لضمان التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة وتقديم خدمات آمنة للمستهلكين.
وبينت الأمانة أنه خلال هذه الزيارات، تم ضبط 1198 مخالفة، وتوجيه 205 إنذارات، وإغلاق 28 منشأة مخالفة، في حين تمت مصادرة وإتلاف 975 كجم من اللحوم مجهولة المصدر والأطعمة المحضرة مسبقا، بالإضافة إلى خضراوات وفواكه فاسدة، ومصادرة ما يزيد عن 66 من الأواني التالفة التي تشكل خطرا على الصحة العامة.
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