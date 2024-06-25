إحالة منشأة تصنع مستحضرات تجميل بالمنزل للنيابة

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وأوضحت «الغذاء والدواء» أنه من خلال عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الالكترونية، اتضح أنها تصنع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الالكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.
وأشارت «الهيئة» إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
عقوبة المخالفات المرتكبة:
- غرامة 5 ملايين ريال كحد أقصى.
- السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
- إغلاق الموقع الخاص بالتخزين.
- ضبط وتحريز المنتجات المضبوطة.
- الكمية تقدر بـ365 ألف منتج.
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