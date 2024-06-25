تأهيل المنظمات غير الربحية لتقديم خدمات حكومية

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يستهدف المشروع تأهيل 10 منظمات غير ربحية على متطلبات ومراحل الإسناد الحكومي، سعيا إلى زيادة مستوى فاعلية القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات النوعية للمجتمع، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وينفذ المشروع حضوريا وعن بعد على مدار 6 أشهر، خلال مراحل عدة: أولا: مرحلة اختيار المنظمات غير الربحية القابلة لتقديم الخدمات الحكومية وفق معايير محددة.
ثانيا: مرحلة تحليل الوضع الراهن للمنظمات غير الربحية وتحديد الفجوات حسب معايير إسناد الخدمات الحكومية.
ثالثا: مرحلة تنفيذ التدخلات المناسبة للمنظمات غير الربحية لمعالجة الفجوات حسب نتائج التحليل والاحتياجات ذات الأولوية، رابعا: مرحلة تقديم الدعم الاستشاري في الأدوات التقنية اللازمة لإدارة المشاريع وحلول الدعم والتمويل.
مراحل تنفيذ المشروع
- اختيار المنظمات القابلة لتقديم الخدمات الحكومية
- تحليل الوضع الراهن للمنظمات غير الربحية
- تنفيذ التدخلات المناسبة لمعالجة الفجوات
- تقديم الدعم الاستشاري في الأدوات التقنية
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