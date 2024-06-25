شكرا لقرائتكم خبر بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين المملكة والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الدفاع الصيني الفريق الأول دونغ جون في بكين أمس، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين.

وفور وصوله لمقر الاستقبال أجريت له مراسم استقبال رسمية، صافح فيها أعضاء الوفد الصيني، فيما صافح وزير الدفاع الصيني أعضاء الوفد السعودي، وعزف خلالها السلام الوطني للبلدين ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الصينية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر آل غانم، والملحق العسكري في سفارة المملكة في بكين العميد البحري الركن سالم المالكي.

فيما حضره من الجانب الصيني نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في اللجنة العسكرية المركزية الفريق جينغ جيان فنغ، ومدير مكتب التعاون العسكري الدولي في اللجنة العسكرية المركزية اللواء لي بين، وعدد من كبار المسؤولين.