شكرا لقرائتكم خبر شركات من دول شقيقة غررت بحاملي تأشيرات الزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن شلهوب، إلى العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية، التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدد العقوبات على المخالفين للأنظمة، مشيرا إلى أنه تم استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرات غير المخصصة للحج.

وأوضح أن هناك شركات سياحية في عدد من الدول الشقيقة، أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، و منحتهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.

وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم، لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدا أن عدم وجود التصريح كان تحديا أمام الوصول للمخالفين، وعائقا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.

وأكد نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، والتي تم العمل عليها من وقت مبكر، وفق توجيهات القيادة، وبمتابعة وإشراف من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

ولفت الشلهوب، في مداخلة له مع قناة العربية، أمس الأول، إلى أن نجاح الخطط الأمنية دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة، في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الوفيات قرابة 1079 ممن لا يحملون تصريح الحج، وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج، والبالغ عددهم 1301.

سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصاب أسرهم.

وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم الإعلان وبشكل مستمر عبر حساب الأمن العام، عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم.

مثمنا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات.

من تصريحات المتحدث الأمني