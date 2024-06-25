تحويل التحديات إلى فرص في موسم الحج المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن بدء استعدادات رئاسة الشؤون الدينية لوضع خطة موسم حج العام المقبل، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية في موسم العام المقبل، مع استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف كونه شعارا محوريا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح. وقال «إن هذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام 1445هـ ما تم إلا بفضل الله -تعالى- ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة، حيث عززت الرئاسة جهودها في سبيل توفير منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة النجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال». وأكد أن المملكة جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس، مؤكدا أن موسم الحج للعام الحالي شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. كيف يتم الاستعداد؟ إثراء تجربة ضيوف الرحمن.

تعظيم مكامن القوة.

تحويل التحديات إلى فرص إيجابية.

استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف.

تعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج.

التناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.

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