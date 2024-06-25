شكرا لقرائتكم خبر «سبيل زمزم» يمد الحجاج بخير ماء على وجه الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين.

ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمملكة لم تأل جهدا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

كما يعد مشروع سبيل سقيا زمزم، الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي، من المشاريع التي حرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ممثلة في إدارة السقيا، على تنفيذها لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة، تنفيذا لتطلعات ولاة أمر هذا البلد الطاهر.

وتبلغ مساحة المشروع قرابة 330م، يحوي 3 خزانات من الإستانلس ستيل، ويبلغ إجمالي سعتها 290م، واثنين من خزانات الضغط، و3 مضخات تغذية للمياه، واثنين من فلاتر الإستانلس ستيل، وجهازي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) تغذية راجعة.

ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين خلال فترتين في الصباح: من (2 - 4 صباحا)، ومن (8 - 10 صباحا).

وفترتين في المساء: من (4:30 - 6:30 مساء)، ومن (9 - 11 مساء).