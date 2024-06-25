اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال مغادرة جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه الوزارة، والبالغ عددهم 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم، عقب مغادرة 1000 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين، ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الوزارة، سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك بفضل من الله، ثم بما وفرته القيادة الحكيمة من خدمات أسهمت في أدائهم النسك، في جو يسوده الأمن والأمان بيسر وطمأنينة، بعد أن أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وأنهت الوزارة إجراءات مغادرة الضيوف إلى أوطانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة، تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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