شكرا لقرائتكم خبر 8 أسئلة لقياس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة حج 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة 8 أسئلة لقياس رضا الحجاج عن المرحلة الأخيرة من رحلة حج 1445، للمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال مناسك الحج.

ويبدأ الاستبيان بتحديد نوع الشركة التي سجل فيها الحاج سواء كانت شركة حجاج داخل أو خارج، ومن ثم تحديد اسم الشركة، إضافة إلى إدخال معلومات عن الحاج تتعلق بجنسه وجنسيته والفئة العمرية، ومن ثم ينتقل الحاج إلى الأسئلة المباشرة عن مستوى الخدمة.

واختتمت الاستبانة بخانة ملاحظات ليسجل فيها الحجاج أي ملاحظات تم رصدها خلال رحلة مناسك الحج، ومن ثم إرسال الاستبانة من خلال أيقونة إرسال في آخر الصفحة، لتصل إلى الوزارة.

الأسئلة المباشرة عن الخدمات شملت:

رضا الحاج عن تطابق الخدمات والباقات المحجوزة.

مدى رضاه عن الرعاية الصحية.

سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية.

أسئلة قياس رضا الحجاج ضمت: