8 أسئلة لقياس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة حج 1445

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ويبدأ الاستبيان بتحديد نوع الشركة التي سجل فيها الحاج سواء كانت شركة حجاج داخل أو خارج، ومن ثم تحديد اسم الشركة، إضافة إلى إدخال معلومات عن الحاج تتعلق بجنسه وجنسيته والفئة العمرية، ومن ثم ينتقل الحاج إلى الأسئلة المباشرة عن مستوى الخدمة.
واختتمت الاستبانة بخانة ملاحظات ليسجل فيها الحجاج أي ملاحظات تم رصدها خلال رحلة مناسك الحج، ومن ثم إرسال الاستبانة من خلال أيقونة إرسال في آخر الصفحة، لتصل إلى الوزارة.
الأسئلة المباشرة عن الخدمات شملت:
- رضا الحاج عن تطابق الخدمات والباقات المحجوزة.
- مدى رضاه عن الرعاية الصحية.
- سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية.
- مدى رضاه عن تقديم خدمة الهدي من خلال الشركة.
- هل كان أداء طواف الوداع سهلا؟
- وسيلة النقل من السكن إلى المنفذ عند المغادرة.
- رضاه عن نقل الأمتعة من السكن إلى المنفذ عند المغادرة.
- مدى رضا ضيف الرحمن عن شركة الحج.
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