متحف وبستان الصافية يجذب ضيوف الرحمن في المدينة

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ويحتوي المشروع على الحديقة الثقافية، ومنطقة العرض المتحفي من خلال توظيف الإمكانات السمعية والبصرية المتكاملة، والمناطق المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية بما يلبي احتياجات كافة الزوار، إضافة إلى تصاميم البناء المستوحاة من التراث المديني، وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية، ليشكل بيئة جاذبة للزوار وسكان المنطقة.
ووثقت العدسة مشاهد متنوعة لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات أثناء زيارتهم للمتحف واستمتاعهم بالعروض الثقافية المتنوعة، من أبرزها متحف «قصة الخلق» الذي يقدم عرضا متكاملا بعدة لغات عن قصة الخلق منذ بداية نشأة الكون مرورا بقصص الأنبياء والمرسلين، إذ يعتمد المتحف على السردية المعرفية التي يعيشها الزوار داخل المتحف.
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