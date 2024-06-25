شكرا لقرائتكم خبر متحف وبستان الصافية يجذب ضيوف الرحمن في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد «متحف وبستان الصافية» نموذجا ثقافيا وسياحيا، يجمع المعرفة مع الترفيه، والكثير من العناصر المبتكرة التي تثري تجربة زوار طيبة الطيبة، حيث يقع بالمنطقة المركزية جنوب المسجد النبوي الشريف، على مساحة أكثر من 4.400 م2.

ويحتوي المشروع على الحديقة الثقافية، ومنطقة العرض المتحفي من خلال توظيف الإمكانات السمعية والبصرية المتكاملة، والمناطق المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية بما يلبي احتياجات كافة الزوار، إضافة إلى تصاميم البناء المستوحاة من التراث المديني، وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية، ليشكل بيئة جاذبة للزوار وسكان المنطقة.

ووثقت العدسة مشاهد متنوعة لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات أثناء زيارتهم للمتحف واستمتاعهم بالعروض الثقافية المتنوعة، من أبرزها متحف «قصة الخلق» الذي يقدم عرضا متكاملا بعدة لغات عن قصة الخلق منذ بداية نشأة الكون مرورا بقصص الأنبياء والمرسلين، إذ يعتمد المتحف على السردية المعرفية التي يعيشها الزوار داخل المتحف.