بدء تسجيل الصم للسنة التأهيلية بجامعة طيبة

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ويستمر التقديم حتى الـ28 من ذي الحجة الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتحول البرامجي لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب الصم وضعاف السمع، وتحسين مستوى المهارات اللغوية والأكاديمية لديهم، إضافة إلى تحقيق الانتقالية من بيئة التعليم الثانوي إلى المستوى الجامعي، وتحقيق استشراف الاحتياجات والأوليات المستقبلية لنجاح التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بالتعليم الجامعي.
ودعت الجامعة الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة بوابة القبول، للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة عبر الرابط https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx
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