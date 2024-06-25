شكرا لقرائتكم خبر 6.2 ملايين عملية الكترونية عبر منصة أبشر خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» خلال مايو الماضي أكثر من 6.2 ملايين عملية الكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 4,164,971 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 106,692 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية الكترونيا، و32,072 عملية في خدمة بياناتي، و29,684 تعريفا بفرد أسرة، و14,653 عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، و1,921 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات تم إصدار 356,293 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 307,509 إقامات، و177,138 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الالكتروني، و41,824 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و20,946 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و14,524 عملية في خدمة تقرير مقيم، و11,765 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,996 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,571 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,231 تفويض استقبال القادمات للعمل.