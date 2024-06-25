شكرا لقرائتكم خبر مهرجان «صيفنا هايل» يحلق بفعالياته في سماء نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران 2024، الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار «صيفنا هايل»، بحضور الأمير فيصل بن جلوي، وذلك بوحدة الملاعب المجمعة بحي الفهد.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدى شهر، وتتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الأنشطة الترفيهية، ومسرح الأسرة والطفل، ومعارض الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والبرامج التدريبية التي ستقدم خلال أيام المهرجان.

عقب ذلك دشن أمير المنطقة فعاليات صيف نجران، كما شاهد عرضا مرئيا عن مقومات المنطقة السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات الطبيعية، إلى جانب استعراض ما تحتويه من منشآت وفنادق وشقق سياحية ومرافق عامة لخدمة الأهالي والزوار.