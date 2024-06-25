شكرا لقرائتكم خبر مهرجان «صيفنا هايل» يحلق بفعالياته في سماء نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدى شهر، وتتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الأنشطة الترفيهية، ومسرح الأسرة والطفل، ومعارض الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والبرامج التدريبية التي ستقدم خلال أيام المهرجان.
عقب ذلك دشن أمير المنطقة فعاليات صيف نجران، كما شاهد عرضا مرئيا عن مقومات المنطقة السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات الطبيعية، إلى جانب استعراض ما تحتويه من منشآت وفنادق وشقق سياحية ومرافق عامة لخدمة الأهالي والزوار.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان «صيفنا هايل» يحلق بفعالياته في سماء نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.