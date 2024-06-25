شكرا لقرائتكم خبر لجان لمراجعة طلبات التظلم لمستحقي بدل التميز بالصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتظلم عدد من الممارسين الصحيين على قرارات اللجان الفرعية للبدلات المركزية لبدلات الكادر الصحي فيما يتعلق ببدل التميز، وجه تجمع الرياض الصحي الأول بتشكيل لجنة تتولى مراجعة جميع طلبات التظلم لمستحقي التميز لمن لم يتم النظر في طلباتهم السابقة للأعوام 2019 وحتى 2021، إضافة إلى التعميم على جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية للبدء باستقبال الطلبات اعتبارا من 7 يوليو المقبل.

ويتعين على اللجنة تعبئة محضر معتمد موضح فيه استحقاق الموظف من عدمه، والرفع لكل سنة مالية بمحضر مستقل حسب المرفق، في المقابل ينتهي استقبال طلبات تظلمات صرف بدل التميز للأعوام 2019 وحتى 2021 بتاريخ 7/31/ 2024 ، حيث يتعذر النظر في الطلبات بعد التاريخ المحدد خلال المدة الموضحة.

وفيما يخص عنصر التطوع في حال أن سبب الرفض عدم استيفاء شروط قبول العنصر وفق تعميم الوكيل للموارد البشرية فيتم كتابة السبب ذاته.

من جهة أخرى ترسل المعاملات الكترونية عبر نظام بين على صندوق البدلات الإشرافية بالتجمع.

آلية التقديم على التظلم: