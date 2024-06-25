لجان لمراجعة طلبات التظلم لمستحقي بدل التميز بالصحة

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ويتعين على اللجنة تعبئة محضر معتمد موضح فيه استحقاق الموظف من عدمه، والرفع لكل سنة مالية بمحضر مستقل حسب المرفق، في المقابل ينتهي استقبال طلبات تظلمات صرف بدل التميز للأعوام 2019 وحتى 2021 بتاريخ 7/31/ 2024 ، حيث يتعذر النظر في الطلبات بعد التاريخ المحدد خلال المدة الموضحة.
وفيما يخص عنصر التطوع في حال أن سبب الرفض عدم استيفاء شروط قبول العنصر وفق تعميم الوكيل للموارد البشرية فيتم كتابة السبب ذاته.
من جهة أخرى ترسل المعاملات الكترونية عبر نظام بين على صندوق البدلات الإشرافية بالتجمع.
آلية التقديم على التظلم:
- إثبات رفع المعاملة الأساسية وما تم عليها في حينه.
- تعبئة نموذج التظلم وإقرار عدم أسبقية القبول والصرف للبدل بالسنة المالية المحددة.
- إرفاق جميع المسوغات المطلوبة حسب الأنظمة والآلية المتبعة وتشمل:
- نموذج التظلم.
- الإقرار.
- نماذج طلب بدل التميز.
- الهوية.
- بيان الخدمة.
- نموذج خلو السجل المهني.
- بيان الغياب.
- إرفاق العنصر.
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