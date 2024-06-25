شكرا لقرائتكم خبر عضوية كاملة لـ«تقويم التعليم» باتفاقية سول لبرامج الحاسب الآلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، على العضوية الكاملة في اتفاقية سول (Seoul Accord) خلال 2024م، بعد أن تمت الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقية للوقوف على عمليات الاعتماد في البرامج الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة، ويعد ذلك إنجازا كبيرا يعكس ثقة أكبر منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ويؤكد تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم السعودي دوليا.

وتعد اتفاقية سول مرجعية دولية في الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، وتتبنى ضوابط ومتطلبات محددة لمواصفات الخريجين، ولتعزيز التعليم المبني على المخرجات.

وحصل مركز «اعتماد» التابع للهيئة على الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع (9) دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سول في مدينة دلهي بدولة الهند بتاريخ 15 يونيو 2024م.

وسبق أن حصل مركز «اعتماد» على العضوية المرحلية في الاتفاقية العام الماضي 2023م، ورغم أن المتبع في اتفاقية سول هو الحصول على العضوية الكاملة بعد سنتين على الأقل من الحصول على العضوية المرحلية، إلا أن مركز «اعتماد» التابع للهيئة نجح في التحول للعضوية الكاملة خلال مدة أقصر، مما يدل على ثقة وقناعة أمانة الاتفاقية وأعضائها في المركز وما يقدمه من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم الجامعي.

أهمية العضوية الكاملة:

تعزز مكانة الهيئة لتكون نموذجا دوليا في اعتماد برامج الحاسب الآلي.

دور مؤثر في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي.

اعتراف دولي بالاعتمادات الصادرة من الهيئة بشكل رسمي.

الاتفاقية تضم: