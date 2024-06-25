شكرا لقرائتكم خبر عضوية كاملة لـ«تقويم التعليم» باتفاقية سول لبرامج الحاسب الآلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد اتفاقية سول مرجعية دولية في الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، وتتبنى ضوابط ومتطلبات محددة لمواصفات الخريجين، ولتعزيز التعليم المبني على المخرجات.
وحصل مركز «اعتماد» التابع للهيئة على الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع (9) دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سول في مدينة دلهي بدولة الهند بتاريخ 15 يونيو 2024م.
وسبق أن حصل مركز «اعتماد» على العضوية المرحلية في الاتفاقية العام الماضي 2023م، ورغم أن المتبع في اتفاقية سول هو الحصول على العضوية الكاملة بعد سنتين على الأقل من الحصول على العضوية المرحلية، إلا أن مركز «اعتماد» التابع للهيئة نجح في التحول للعضوية الكاملة خلال مدة أقصر، مما يدل على ثقة وقناعة أمانة الاتفاقية وأعضائها في المركز وما يقدمه من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم الجامعي.
أهمية العضوية الكاملة:
- تعزز مكانة الهيئة لتكون نموذجا دوليا في اعتماد برامج الحاسب الآلي.
- دور مؤثر في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي.
- اعتراف دولي بالاعتمادات الصادرة من الهيئة بشكل رسمي.
- أمريكا
- بريطانيا
- كندا
- أستراليا
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- تايوان
- هونج كونج
- المكسيك
كانت هذه تفاصيل خبر عضوية كاملة لـ«تقويم التعليم» باتفاقية سول لبرامج الحاسب الآلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.