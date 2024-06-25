خبراء عالميون يناقشون أحدث تطورات تقنيات الدورة الدموية بالرياض

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ويهدف المؤتمر، الذي يتضمن أكثر من 20 لقاء علميا تفاعليا، وجلسات نقاشية، وورش عمل يقدمها خبراء عالميون في المجال، إلى مناقشة أحدث التطورات في تقنيات الدورة الدموية، بما في ذلك أكسجة الغشاء خارج الجسم وأجهزة المساعدة البطينية والقلب الصناعي الكامل، واستكشاف أثرها في تعزيز جودة الحياة والنتائج الصحية للمرضى الذين يعانون من فشل القلب والجهاز التنفسي.
ويسعى المؤتمر إلى التعريف بأحدث تقنيات العلاج الجراحي المتقدم لقصور القلب ودعم الدورة الدموية للجسم، وإدارة فشل الجهاز التنفسي باستخدام أكسجة الغشاء خارج الجسم، وآليات تطبيق المعايير القائمة على الأدلة لاختيار المريض وتقسيم المخاطر إلى طبقات في دعم الدورة الدموية، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الممارسين الصحيين المشاركين في رعاية المصابين بقصور القلب.
ويستهدف المؤتمر مجموعة واسعة من المهنيين الطبيين، بمن في ذلك أطباء الجراحة الصدرية والقلبية، وأطباء الرعاية الحرجة، وممرضو العناية المركزة، ومعالجو الجهاز التنفسي، وأخصائيو التروية، إذ يعد المؤتمر فرصة سانحة فريدة لتعزيز المعرفة والمهارات، من خلال فرص التدريب العملي المكثف، وتبادل الأفكار والخبرات مع زملائهم من مختلف التخصصات والدول، مما يسهم في تحسين الممارسات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المملكة وخارجها.
المؤتمر يتناول:
- تنفيذ استراتيجيات فعالة لزراعة وإدارة أجهزة دعم الدورة الدموية.
- تحليل الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بدعم الدورة الدموية للجسم وعلاج قصور القلب.
- إمكانية تطوير استراتيجيات فعالة لتثقيف المريض بالموضوعات ذات الصلة بدعم الدورة الدموية.
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