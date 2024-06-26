السعودية | وزارة الداخلية تشارك بمعرض للتوعية بأضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بمدينة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يحتفي العالم اليوم، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام تحت شعار “الاستثمار في الوقاية”، حيث تقيم وزارة الداخلية، اليوم، معرضاً توعويّاً ضمن فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة، لمدة (5) أيام في مجمع النخيل مول بمدينة الرياض.

ويهدف معرض وزارة الداخلية إلى الإسهام في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس على أمن وأمان من يقيم في المملكة ووقايتهم من المخدرات، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خالٍ من السموم والمؤثرات العقلية.

ويقدم المعرض عبر شاشات رقمية عروضًا مرئية توعوية لأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وإبراز جهود المملكة في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في الاحتفاء باليوم العالمي للمخدرات، بمشاركة قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

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