شكرا لقرائتكم خبر عن ”الغذاء والدواء“: تراخيص المستأجرين شرط أساسي في مستودعات الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات الأغذية الحاصلة على ترخيص ”تخزين لدى الغير“ ضرورة التحقق من حصول المستأجرين لديها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها الدؤوب لضمان سلامة الأغذية وتطبيق اللوائح والأنظمة ذات الصلة بتخزينها.

ودعت جميع مستودعات الأغذية إلى ضرورة الالتزام بهذا التعميم والتحقق من تراخيص المستأجرين لديها، وذلك من خلال الاطلاع على رحلة العميل عبر الرابط الإلكتروني للهيئة.

كما شددت الهيئة على ضرورة وقف التعامل مع المستأجرين غير الحاصلين على التراخيص اللازمة بعد انتهاء الفترة المحددة، والإبلاغ عنهم من خلال التواصل على الرقم الموحد للهيئة «19999» أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ستواصل جهودها لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، وأنها لن تتهاون في تطبيق اللوائح والأنظمة على جميع المنشآت الغذائية.