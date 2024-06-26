شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لـ"اليوم": ارتفاع درجة الحرارة والحمل الزائد من أسباب انفجار الإطارات والان نبدء بالتفاصيل

أهمية الفحص الدوري

م. محمد زمزمي

تأثير الحمل الزائد

أسباب الانفجار وطرق الوقاية

الدمام - شريف احمد - تزداد مخاطر انفجار الإطارات مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يشكل خطرًا على سلامة السائقين والركاب. يمكن الوقاية من هذه المشكلة بالفحص الدوري للإطارات، مراقبة ضغط الهواء، القيادة بحذر، وتجنب التحميل الزائد. كل هذه العوامل تساهم في تقليل المخاطر والحفاظ على سلامة الجميع.أوضح المهندس محمد بن درويش زمزمي، مستشار السلامة والصحة المهنية وعضو هيئة التدريس بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، أن "مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة السفر على الطرق البرية، تتضاعف أهمية فحص وصيانة إطارات السيارات بشكل دوري. فالحرارة العالية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط داخل الإطارات، مما يرفع من احتمالية انفجارها أثناء القيادة. لذا، يُنصح بالتحقق المنتظم من ضغط الهواء في الإطارات، وضمان مطابقتها للمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. كما يجب فحص الإطارات للتأكد من عدم وجود تشققات أو تآكل غير طبيعي، واستبدالها عند الضرورة لضمان سلامة الطرق".وأضاف زمزمي: "من العوامل الأساسية التي يجب الانتباه إليها هو الحمل الزائد على السيارة، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سلامة الإطارات. ينبغي تجنب تحميل السيارة بأوزان تتجاوز السعة الموصى بها، حيث يمكن أن يزيد ذلك من خطر تلف الإطارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السائقين تجنب القيادة بسرعات عالية، خاصة على الطرق ذات الأسطح الخشنة أو غير المستوية، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في ارتفاع مفرط لحرارة الإطارات. الحفاظ على الإطارات بحالة جيدة لا يطيل فقط من عمرها الافتراضي، بل يساهم أيضاً في الوقاية من الحوادث خلال أشهر الصيف الحارة. السلامة على الطرق هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الاعتناء بأبسط الأمور مثل إطارات السيارة."أشارت الجهات المختصة إلى أن أسباب انفجار الإطارات في الصيف تتمثل في زيادة الضغط الداخلي بسبب تمدد الهواء داخل الإطار، مما يؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي. إذا تجاوز الضغط الحد الآمن، يصبح الإطار عرضة للانفجار. تتدهور المواد المكونة للإطار، حيث تتعرض المواد المطاطية والبنية الداخلية للإطار للتلف بشكل أسرع عند تعرضها للحرارة العالية، مما يزيد من هشاشة الإطار ويجعله أكثر عرضة للانفجار. التآكل والتلف يجعل الإطارات القديمة أو المتآكلة أكثر عرضة للانفجار، خصوصًا عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة. التآكل يمكن أن يحدث بسبب الاستخدام الطويل، الطرق الوعرة، أو القيادة بسرعات عالية.وأكدت الجهات المختصة على أهمية استخدام إطارات مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية، وتفادي القيادة في ساعات الذروة حيث تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، واستخدام واقيات الشمس لتقليل درجة الحرارة داخل السيارة، مما يساعد على تقليل الضغط على الإطارات.