شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة تتجاوز 128%.. "المنافسة" تعلن ارتفاع عدد محاضر الضبط والتحقيق إلى 548 خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للمنافسة أن عمليات التقصي والتحقيقات التي نفذها مأمورو الضبط القضائي والمحققون خلال العام الماضي 2023 سجلت ارتفاعاً في محاضر الضبط والتحقيق، مقارنة بعام 2022م . أرقام التقرير السنوي وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن إجمالي عدد محاضر الضبط والتحقيق بلغ (548) محضراً مقابل (240) محضراً في 2022م، حيث ارتفع عدد محاضر الضبط من 49 محضراً إلى 103 في عام 2023، فيما تضاعف عدد محاضر التحقيق من (191) محضراً إلى 425 محضراً خلال الفترة نفسها.

وأكد التقرير أن عدد أنشطة التقصي والضبط والتحقيق بلغ في 2023 نحو 548 نشاطًا، بإجمالي عدد ساعات عمل في هذه الأنشطة بلغ نحو 2192 ساعة، مقارنة بـ 240 نشاطاً و(1196) ساعة في 2022م

ويأتي ذلك بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ وانطلاقاً من رؤيتها نحو دعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية المستهلك ورسالتها في تبني السياسات المحفزة للمنافسة، بما يحسن أداء الأسواق، لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.