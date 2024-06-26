78 % من مستفيدي مراكز التأهيل عزاب

فاقت استفادة العزاب من مراكز التأهيل المهني استفادة المتزوجين، ومتزوج ويعول، حيث بلغ إجمالي العزاب المستفيدين 78% مقابل 21% استفادة المتزوجين، و1.47% استفادة متزوج ويعول، في وقت تصدرت المنطقة الشرقية أكثر مناطق المملكة استفادة من مراكز التأهيل المهني بـ46%.

أنواع الإعاقات

كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي المستفيدين من مراكز التأهيل المهني، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 340 مستفيدًا في مختلف مراكز التأهيل المهني بمناطق المملكة، وفاقت استفادة الذكور استفادة الإناث، حيث بلغت إجمالي استفادة الذكور 188 مستفيدًا بـ55%، مقابل استفادة 152 من الإناث بـ45%، وتمثلت أبرز أنواع الإعاقة للمستفيدين من التأهيل المهني في: أنيميا منجلية، وبتر طرف علوي أيسر، وشلل طرفين، وفشل كلوي، وصرع مستعصي، وضعف طرفين سفليين وعلويين، وتشوهات شديدة بالمظهر الخارجي، واضطراب فكري بسيط، وتعدد إعاقات متوسطة، وفقدان السمع العميق، ومرض جلدي، وغيرها من أنواع الإعاقات.

46% الشرقية

تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة كأكثر استفادة من مراكز التأهيل المهني، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 155 مستفيدًا بـ46%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 100 مستفيد بـ29%، والقصيم ثالثًا، بإجمالي 47 مستفيدًا بـ14%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 20 مستفيدًا بـ6%، وجازان خامسًا، بإجمالي 5 مستفيدين بـ1.47%.

الأميون يسيطرون

سيطر الأميون على الاستفادة من مراكز التأهيل المهني حسب المؤهل التعليمي، حيث بلغ إجمالي الأميين 68 أميًا بـ20%، وحلت الابتدائي ثانيًا، بإجمالي 61 دارسًا للمرحلة الابتدائية بـ18%، والثانوي ثالثًا، بإجمالي 35 ثانويًا بـ10%، والمتوسط رابعًا، بإجمالي 31 دارسًا للمرحلة المتوسطة بـ9%، وحاملو البكالوريوس خامسًا، بإجمالي 5 مستفيدين بـ1.47%.

أسباب الخروج

استحوذ الحصول على شهادة التأهيل المهني على النصيب الأكبر من الخروج من مراكز التأهيل المهني، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على شهادة التأهيل المهني 143 مستفيدًا بـ42%، وحلت الحصول على وظيفة ثانيًا في أسباب الخروج من المركز، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على وظيفة 22 مستفيدًا بـ6%، وعدم الانتظام في التدريب ثالثًا، بإجمالي 13 مستفيدًا غير منتظمًا بـ4%، وظروف عائلية رابعًا، بإجمالي 7 مستفيدين بـ2.05%، وإكمال مراحل الدراسة خامسًا في أسباب الخروج من مراكز التأهيل المهني، بإجمالي 6 مكملين لمراحل الدراسة بـ2%.

تأهيل مهني

%55 استفادة الذكور

%45 استفادة الإناث

%21 استفادة المتزوجين

%20 استفادة الأميين

أكثر المناطق

الشرقية 46%

الرياض 29%

القصيم 14%

مكة المكرمة 6%

جازان 1.47%

أسباب الخروج

الحصول على شهادة التأهيل المهني 42%

الحصول على وظيفة 6%

عدم الانتظام في التدريب 4%

ظروف عائلية 2.05%

إكمال مراحل الدراسة 2%