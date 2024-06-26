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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وبرامج لأطفال حجاج باكستان احتفاءً بعيد الاضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت الجهة المقدمة لخدمة الحجاج ببعثة الحج الباكستانية، بعد أن تشرفت بتقديم خدماتها لقرابة 70 ألف حاج باكستاني لأول مرة أدوا النسك بيسر وسهولة واطمئنان.
وشهد الحفل حضور وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني السيد شودري سالك حسين، ورئيس مكتب شؤون حجاج باكستان عبدالوهاب سومرو والوفد المرافق، فيما حضر من مطوفي نائب رئيس مجلس الإدارة موفق خوج، أحمد تمار، محمد الطيب الخزامي ورئيس قطاع باكستان د. محمد مير عالم ورئيس الإسناد م. نواف بخاري ورؤساء مراكز الخدمة ومنسوبي رحلات.
العرضة السعودية
تخلل الحفل تقديم العرضة السعودية والتي شارك فيها الوزير الباكستاني، وعرض فيلم وثائقي مفصل عن الخدمات المقدمة لحجاج باكستان منذ قدومهم وحتى نهاية النسك.
وألقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني كلمة بارك فيها لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نجاح موسم الحج، ممتدحًا المشاريع العملات والتسهيلات الرائعة التي ساهمت في تيسير حج 70 ألف حاج باكستاني هذا الموسم.
وأثنى على التعاون المثمر مع مقدمي الخدمة والتي قدمت أجود الخدمات لراحة حجاج دولته وهو مالمسه شخصيًا من ردود أفعال الحجاج ورضاهم عن مستوى الخدمة، مشدداً على أن هذا التجربة الأولى ستمتدد لشراكة سنوات في ظل الخدمة المميزة التي يحظى بها الحاج الباكستاني.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة للجهة مقدمة الخدمة أ. موفق خوج على حرص مطوفي الحجاج على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.
أجواء إيمانية
شدد أحمد تمار أن المطوفي يسعون بجميع إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وتم تنفيذ مبادرة "بهجة" الموجهة لأطفال حجاج باكستان وذويهم وذلك لإدخال الفرح والسرور في نفوس أطفال الحجاج وذويهم والاحتفال بعيد الأضحى للأطفال الذين أدوا النسك برفقة والديهم.
وشهدت الفعالية العديد من البرامج المتنوعة والأنشطة الترفيهية بمقر أحد مدن الملاهي بمكة المكرمة وتقديم الهدايا والعيديات بجانب عمل وجبة عشاء للأطفال وذويهم.
فيما أعرب الأطفال وذويهم عن فرحتهم وامتنانهم بهذه المبادرة الرائعه والهدف منها ادخال الفرح والسرور على أطفال حجاج بيت الله الحرام مقدمين جزيل الشكر على هذه المبادرة الرائعة والمتميزة
وشهد الحفل حضور وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني السيد شودري سالك حسين، ورئيس مكتب شؤون حجاج باكستان عبدالوهاب سومرو والوفد المرافق، فيما حضر من مطوفي نائب رئيس مجلس الإدارة موفق خوج، أحمد تمار، محمد الطيب الخزامي ورئيس قطاع باكستان د. محمد مير عالم ورئيس الإسناد م. نواف بخاري ورؤساء مراكز الخدمة ومنسوبي رحلات.
العرضة السعودية
تخلل الحفل تقديم العرضة السعودية والتي شارك فيها الوزير الباكستاني، وعرض فيلم وثائقي مفصل عن الخدمات المقدمة لحجاج باكستان منذ قدومهم وحتى نهاية النسك.
وألقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني كلمة بارك فيها لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نجاح موسم الحج، ممتدحًا المشاريع العملات والتسهيلات الرائعة التي ساهمت في تيسير حج 70 ألف حاج باكستاني هذا الموسم.
وأثنى على التعاون المثمر مع مقدمي الخدمة والتي قدمت أجود الخدمات لراحة حجاج دولته وهو مالمسه شخصيًا من ردود أفعال الحجاج ورضاهم عن مستوى الخدمة، مشدداً على أن هذا التجربة الأولى ستمتدد لشراكة سنوات في ظل الخدمة المميزة التي يحظى بها الحاج الباكستاني.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة للجهة مقدمة الخدمة أ. موفق خوج على حرص مطوفي الحجاج على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.
أجواء إيمانية
شدد أحمد تمار أن المطوفي يسعون بجميع إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وتم تنفيذ مبادرة "بهجة" الموجهة لأطفال حجاج باكستان وذويهم وذلك لإدخال الفرح والسرور في نفوس أطفال الحجاج وذويهم والاحتفال بعيد الأضحى للأطفال الذين أدوا النسك برفقة والديهم.
وشهدت الفعالية العديد من البرامج المتنوعة والأنشطة الترفيهية بمقر أحد مدن الملاهي بمكة المكرمة وتقديم الهدايا والعيديات بجانب عمل وجبة عشاء للأطفال وذويهم.
فيما أعرب الأطفال وذويهم عن فرحتهم وامتنانهم بهذه المبادرة الرائعه والهدف منها ادخال الفرح والسرور على أطفال حجاج بيت الله الحرام مقدمين جزيل الشكر على هذه المبادرة الرائعة والمتميزة