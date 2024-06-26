شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وبرامج لأطفال حجاج باكستان احتفاءً بعيد الاضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.