شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للمراجعين والمحاسبين" تطلق هاكاثون الحلول المحاسبية بنسخته الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من هاكاثون الحلول المحاسبية، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد المهنة من المهتمين بالشأن المحاسبي للمشاركة بابتكار الحلول التقنية المحاسبية لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

وتأتي النسخة الثانية بالتزامن مع مؤتمر التقنيات المحاسبية الذي سيقام في شهر أكتوبر المقبل وبشراكة استراتيجية مع أرامكو، وتسعى الهيئة من خلال الهاكاثون إلى فتح مجال الإبداع وابتكار الحلول لمواجهة ما يحيط المهنة من تحديات، كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في إثراء المهنة، ودعم الأفكار المتميزة وتحويلها إلى مشاريع ريادية قائمة.

ودعت الهيئة الفئات المستهدفة وهم المحاسبون، المبرمجون، رواد الأعمال، الشركات والمكاتب المحاسبية، وطلبة الجامعات وعموم المهتمين بالقطاع المحاسبي إلى التأكد من استيفاء شروط التسجيل وتكوين فرق العمل للتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهاكاثون عبر الرابط https://hackathon.socpa.org.sa قبل إغلاق باب التسجيل في 1 سبتمبر 2024م.

يُذكر أن النسخة الثانية من هاكاثون الحلول المحاسبية ستقام في الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2024م في العاصمة الرياض، وستمنح الفرق الفائزة جوائز مالية يبلغ إجماليها 175 ألف ريال.