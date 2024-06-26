وثيقة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في الجهات ذات البنية الحساسة

وبينت الهيئة أن الغرض من الإطار يتمثل في بناء مرجع ومنهجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني على المستوى الوطني، يهدف إلى إدارتها بفاعلية، وتحديد مخاطر الأمن السيبراني ذات الأولوية للاستجابة لها، وتعزيز ثقافة الوعي لدى الجهات بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم بتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز مستوى الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن الإطار يستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة على الاستفادة من هذا الإطار؛ لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لديها.
وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات حول «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» قبل نهاية يوم الخميس 19 محرم 1446هـ الموافق 25 يوليو 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .
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