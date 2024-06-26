معرض توعوي لتعزيز حصانة المجتمع ضد المخدرات

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ويهدف المعرض إلى الإسهام في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس على أمن وأمان من يقيم في المملكة ووقايتهم من المخدرات، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خال من السموم والمؤثرات العقلية.
ويقدم المعرض عبر شاشات رقمية عروضا مرئية توعوية لأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وإبراز جهود المملكة في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية المناطق، ورقم بلاغات مديرية المخدرات 995 بعدة لغات، أو عبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa.
القطاعات المشاركة:
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- شرطة الرياض.
- الإدارة العامة لدوريات الأمن.
- المديرية العامة لحرس الحدود.
- الإدارة العامة للمجاهدين.
- المركز الوطني للعمليات الأمنية.
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