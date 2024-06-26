تشكيل أول مجلس إشرافي لمحمية الوعول

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، أن إنشاء المجلس يتيح للمجتمع المحلي المجاور للمحمية الإسهام في تقديم الآراء والمقترحات لتطوير برامج الحماية والمحافظة على التنوع الأحيائي بالمحمية، مؤكدا المردود الإيجابي لهذه المشاركة في التميز التشغيلي والحوكمة ورفع الفعالية والكفاءة في المناطق المحمية، إضافة إلى أثرها في المجتمعات من خلال الانتفاع المستدام من موارد المحمية.
وأشار إلى أن المجتمعات المحلية للمحميات مرتبطة بالأماكن التي تقيم بها بما تحتويه من موارد ومواقع لها قيمة مادية ومعنوية لدى المجتمعات التي عاشت في تلك المناطق لعدة أجيال، ويشكل هذا الارتباط عاملا مهما في المحافظة على استدامة المحميات، وله تأثير كبير في تحقيق مستهدفات الحماية وكذلك رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المحلي.
محمية الوعول:
- امتداد لجبال طويق.
- تقع في وسط المملكة جنوب الرياض.
- مساحة تقدر بـ 1841 كلم تقريبا.
- تتميز بتنوعها الجغرافي مثل:
- الوديان والتكوينات الصخرية والهضاب.
- مرعى خصب للعديد من الحيوانات.
- محمية طبيعية للعديد من الطيور المهاجرة.
- موئل للعدد من الثدييات كالوعـول.
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