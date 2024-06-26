شكرا لقرائتكم خبر 22 ألف جولة رقابية للتحقق من امتثال المنشآت بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 22783 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية، خلال شهر مايو الماضي، للتحقق من امتثال المنشآت بمعايير حفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 6937 مخالفة على المنشآت، تتعلق بالاشتراطات الصحية، وعدم حصول الممارسين على الشهادات الصحية، وكذلك سوء حفظ وتخزين الأغذية، إضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، وقد جرى مصادرة وإتلاف الكميات المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.

كما أجرت أمانة المدينة المنورة 1480 تحليلا مخبريا على أنواع من الأغذية خلال الشهر الماضي، للتأكد من مطابقتها للمعايير اللازمة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مبينة أن نتائج التحاليل الكيميائية أظهرت مطابقة 1332 عينة، إلى جانب 148 عينة غير صالحة للاستهلاك، مؤكدة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، وإجراء عمليات الفحص، لتعزز الدور الرقابي على الغذاء، والحدّ من التلوث البيئي في المنشآت.

ودعت الأمانة أفراد المجتمع إلى الإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال التواصل مع قنوات الاتصال المخصصة للبلاغات، عبر تطبيق «بلدي» ومركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

نتائج الجولات: