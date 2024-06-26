شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 30 نحالًا.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل والمنتجات الزراعية بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

أركان متنوعة

الدمام - شريف احمد - انطلقت بمدينة تبوك اليوم، فعاليات مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بمشاركة مايزيد عن 30 مزارعًا ونحَّالًا، وذلك بمقر مجمع تبوك بارك، ويستمر لمدة خمسة أيام.ويضم المهرجان جملة من المنتجات الزراعية التي تمتاز بها المنطقة، كالتمور وزيت الزيتون والعسل.كما يضم العديد من الأجنحة والمعارض، والأركان الإرشادية والتوعوية المصاحبة؛ بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة المهندس أمجد ثلاب، أن المهرجان يهدف إلى فتح قنوات تسويقية للمشاركين لتسويق منتجاتهم في المنطقة والمناطق الأخرى.وثمن الدعم غير المحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وسمو نائبه للمزارعين واهتمام سموه الدائم بالمزارعين والنحالين وكذلك توجيهات ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه ودعمهم واهتمامهم بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم بجميع أصنافها، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.