شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| الرياض.. انطلاق معرض "الداخلية" التوعوي بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم، المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تنظمه وزارة الداخلية بمجمع النخيل مول في مدينة الرياض، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام، تحت شعار "الاستثمار في الوقاية".ويشارك في معرض وزارة الداخلية الذي يستمر حتى يوم الأحد (30 يونيو 2024)، قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام، ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.وسيجري بث العديد من الرسائل التوعوية التثقيفية لأضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وإبراز جهود المملكة في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].يذكر أن المعرض، يهدف إلى الإسهام في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خالٍ من السموم والمؤثرات العقلية.