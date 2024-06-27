إكساب الإعلاميين مهارات التواصل الفعال بصيف نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة نجران، بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، أمس ضمن فعاليات «صيف نجران 2024» برنامجا تدريبيا بعنوان «صفات المتحدث المؤثر»، وذلك بقاعة المؤتمرات بالنادي. واستهدف البرنامج التدريبي المهتمين بالإعلام والعلاقات العامة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إكسابهم مهارات التواصل الفعال، والتدريب على مراحل ما قبل التحدث وأثناء وما بعد التحدث، وكيفية بناء الثقة الذاتية للوصول للأداء الفعال، إضافة إلى استعراض أهم مهارات الاتصال مع الآخرين خلال مواجهة الخوف من التحدث أمام الناس، والتخطيط والإعداد والتدريب الجيد لإلقاء الخطابات، وكذلك أهمية ترتيب الأفكار، واختيار الكلمات واللغة المناسبة للحديث.

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