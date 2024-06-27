شكرا لقرائتكم خبر 7 ورش تدريبية تعزز مهارات صناع الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأفلام في مدينة تبوك أمس الأول 7 ورش تدريبية ضمن برنامج صناع الأفلام، بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين العالميين، وذلك بمقر جامعة تبوك. وتضمن البرنامج مجموعة من الورش في مهارات التصوير السينمائي، وفن التركيز الدقيق للعدسة السينمائية، والإضاءة السينمائية، ومعدات الإضاءة وتحريك الكاميرات، وتصميم الأزياء والأدوات الخاصة، وتصميم الأزياء السينمائية، وفن المكياج السينمائي.

كانت هذه تفاصيل خبر 7 ورش تدريبية تعزز مهارات صناع الأفلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.