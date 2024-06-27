تدشين جائزة الهليل للأبحاث الطبية والابتكار لتعزيز الصحة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، جائزة الشيخ عبدالرحمن الهليل للأبحاث الطبية والابتكار. وتهدف الجائزة إلى الإسهام في تطوير الأبحاث الطبية وجانب الابتكار محليا وعالميا وتصنع أثرا إيجابيا على صحة المجتمع، إضافة إلى دعم التميز العلمي في مجال النشر وأبحاث طلاب الدراسات العليا والزمالات والبكالوريوس وخدمة المجتمع ويشمل ذلك الأبحاث المتعلقة بالوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها واستخدام التقنية الحديثة في المجالات الطبية والإسهامات الطبية في خدمة المجتمع، وتشجع الأبحاث والمساهمات العلمية الطبية ذات الأثر الملموس والموجهة نحو الوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر لها وعلاجها وتعزيز العلاقة بين العمل الوقفي والإنتاج العلمي الطبي.

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