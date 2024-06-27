المملكة من أقل دول العالم في إصابات السرطان

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وحسب التقرير، فإن المركز الأول كان من نصيب الدنمارك بـ335 إصابة لكل 100 ألف، والمركز الثاني أيرلندا 326 لكل 100 ألف، والمركز الثالث بلجيكا 322 لكل 100 ألف، والمراكز التالية حتى المركز العاشر كانت من نصيب المجر، فرنسا، هولندا، أستراليا، النرويج، سلوفينيا، أمريكا.
معدل السرطان حسب الدولة (حالات السرطان لكل 100.000 شخص):
1. الدنمارك: 335
2. أيرلندا: 326
3. بلجيكا: 322
4. المجر: 321
5. فرنسا: 320
6. هولندا: 315
7. أستراليا: 312
8. النرويج: 312
9. سلوفينيا: 300
10. الولايات المتحدة الأمريكية: 297
12. المملكة المتحدة: 296
14. صربيا: 291
17. كندا: 287
18. كرواتيا: 284
19. اليابان: 282
20. ألمانيا: 281
22. إيطاليا: 278
24. السويد: 271
25. سويسرا: 268
27. إسبانيا: 264
32. الأوروغواي: 257
34. البرتغال: 255
39. كوريا الجنوبية: 239
40. إسرائيل: 239
43. سنغافورة: 229
45. تركيا: 225
54. أوكرانيا: 206
56. الصين: 203
79. تايلاند: 161
83. فيتنام: 158
95. كينيا: 147
101. إندونيسيا: 138
110. الجزائر : 132
115. تنزانيا: 131
132. الكويت : 115
141. نيجيريا: 108
144. باكستان: 107
154. الإمارات: 104
163. الهند: 96
164. السعودية: 95
وفقا لوايزفوتر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.