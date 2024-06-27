المملكة من أقل دول العالم في إصابات السرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة ترتيبا متأخرا من حيث عدد حالات الإصابة بالسرطان لكل 100 ألف، بواقع 95 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف من السكان، مما جعلها في المركز الـ164 بين دول العالم، وذلك حسب تقرير لموقع وايز فوتر. وحسب التقرير، فإن المركز الأول كان من نصيب الدنمارك بـ335 إصابة لكل 100 ألف، والمركز الثاني أيرلندا 326 لكل 100 ألف، والمركز الثالث بلجيكا 322 لكل 100 ألف، والمراكز التالية حتى المركز العاشر كانت من نصيب المجر، فرنسا، هولندا، أستراليا، النرويج، سلوفينيا، أمريكا. معدل السرطان حسب الدولة (حالات السرطان لكل 100.000 شخص):

1. الدنمارك: 335

2. أيرلندا: 326

3. بلجيكا: 322

4. المجر: 321

5. فرنسا: 320

6. هولندا: 315

7. أستراليا: 312

8. النرويج: 312

9. سلوفينيا: 300

10. الولايات المتحدة الأمريكية: 297

12. المملكة المتحدة: 296

14. صربيا: 291

17. كندا: 287

18. كرواتيا: 284

19. اليابان: 282

20. ألمانيا: 281

22. إيطاليا: 278

24. السويد: 271

25. سويسرا: 268

27. إسبانيا: 264

32. الأوروغواي: 257

34. البرتغال: 255

39. كوريا الجنوبية: 239

40. إسرائيل: 239

43. سنغافورة: 229

45. تركيا: 225

54. أوكرانيا: 206

56. الصين: 203

79. تايلاند: 161

83. فيتنام: 158

95. كينيا: 147

101. إندونيسيا: 138

110. الجزائر : 132

115. تنزانيا: 131

132. الكويت : 115

141. نيجيريا: 108

144. باكستان: 107

154. الإمارات: 104

163. الهند: 96

164. السعودية: 95 وفقا لوايزفوتر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.