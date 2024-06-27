ابتكار جهاز يكشف حالات الولادة المبكرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت جامعة جدة عبر ابتكار علمي للكشف عن نسبة السائل الأمنيوسي داخل كيس الجنين في رحم الأم، واكتشاف الحالات المبكرة للولادة باستخدام إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يحدد الابتكار المشاكل المحتملة لدى الجنين مبكرا، مما يسمح بالتدخلات الطبية في الوقت المناسب، وتحسين النتائج؛ بتعزيز تطور الرئة الجنينية وصحة المشيمة. وتوج هذا الابتكار الذي عكف عليه الدكتور قمر نايته والدكتور يوسف الصحفي من كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة؛ بالميدالية الذهبية إضافة إلى جائزة دولية خاصة؛ أثناء مشاركته في معرض رومانيا الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية؛ مما يدل على كفاءة الابتكارات السعودية ومقدرتها على المنافسة العالمية.

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