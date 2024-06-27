كاوست تدرب الخريجين المتميزين على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

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ويستمر برنامج «آلات - كاوست التدريبي للذكاء الاصطناعي» الذي تم تصميمه بالتعاون مع شركة «آلات» التابعة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لمدة 8 أسابيع، وتركز على قيادة التحول في الصناعات العالمية كالالكترونيات والصناعات المتقدمة؛ وإكساب المشاركين المعرفة لمفاهيم وأدوات التعلم الواسع في هذا المجال الهام ؛ فيما سيتم اختيار المتقدمين المؤهلين من قبل لجنة مشتركة من الجهتين.
من جانبه أوضح مدير أكاديمية «كاوست» الدكتور سلطان البركاتي أن هذا البرنامج يصب في تعزيز المسيرة التعليمية للطلاب المتميزين وتعميق فهمهم للتقنيات المتطورة؛ كالذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والروبوتات، وتأهيلهم ليكونوا روادا وقادة قادرين على مواجهة تحديات العالم الواقعي؛ مضيفا بأن هذه الشراكة دليل صادق على الإسهام في تنمية القدرات الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، مما يرسخ لجيل جديد من القادة الذين سيقودون التغيير الإيجابي والتحول على نطاق عالمي.
كما بين الرئيس التنفيذي لشركة «آلات» أميت ميدا؛ أن هذا البرنامج التدريبي يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بدء من التقنيات المتقدمة في الرؤية الحاسوبية إلى أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التعلم المعزز والروبوتات؛ منوها بأن البرنامج يعتبر مثالا ممتازا لبناء قادة الغد، حيث سيكتسب المشاركون خبرة عملية في أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والديناميكية؛ مما يعدهم بشكل مثالي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.
برنامج «آلات - كاوست التدريبي للذكاء الاصطناعي»:
- معسكرات تدريبية.
- تدريب في جامعة أكسفورد.
- تجهيز المشاركين للتعامل مع مشاريع الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالرؤية الحاسوبية والتعلم المعزز.
- الإسهام في الأبحاث.
- تطبيق معرفتهم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.
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