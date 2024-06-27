شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق إنجازات المملكة.. "كنوز السعودية" تحصد 11 جائزة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

فيلم "راعي الأجرب"

فيلم "هورايزون"

فيلم "المحطة سبعة"

جوائز فيدي وفيقا

مبادرة كنوز

الدمام - شريف احمد - فازت مبادرة "كنوز السعودية"، في وزارة الإعلام، بـ11 جائزة بلاتينية في مسابقتي فيدي الدولية وفي فيقا للأفلام، عن أفلامها "راعي الأجرب"، و"هورايزون"، و"المحطة سبعة"، وفيديو "إطلاق المبادرة".وحصد فيلم "راعي الأجرب" جائزة "فيدي" البلاتينية في التصوير السينمائي، بينما حقق فيلم "هورايزون" جائزة مسار الخطة التسويقية المتكاملة.كما حقق فيلم "المحطة سبعة" جائزتي التصوير السينمائي والوثائقيات، وحقق "فيديو إطلاق المبادرة" جائزة مسار الترويج.وفي جائزة "فيقا" حقق فيلم "راعي الأجرب" الجائزة البلاتينية في مسارات: الإخراج، والتصوير السينمائي، والأفلام القصيرة.بينما حقق فيلم "المحطة سبعة" الجائزة في مساري التسويق، والوثائقيات الطويلة، كما حقق "فيديو إطلاق المبادرة" جائزة مسار الترويج.ويرصد فيلم "هورايزون" الذي أنتجته مبادرة كنوز بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ جمال البيئة الطبيعية للمملكة العربية السعودية.ويكشف ما تزخر به من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع يتكيف كل منها بشكل فريد مع محيطه.بينما يوثق فيلم "المحطة سبعة" إنجازات رؤية المملكة 2030 في عامها السابع الذي يوافق سنة 2023.ويرصد الفيلم التقدم المتحقق في المملكة على مختلف المستويات.وانطلقت جوائز فيدي في عام 1995، وتدار المسابقة بواسطة جمعية التسويق والاتصال (AMCP) التي تضم آلاف المتخصصين بمجالات التسويق، والاتصال والإعلانات، والعلاقات العامة، والمتخصصين بالمجال الرقمي والمواقع الإلكترونية.وتكرم مسابقة "فيقا" الأعمال المتميزة في مجال تسويق الوسائط الرقمية من المحترفين والمبدعين والمنظمات، وتدار من قبل الجمعية الدولية للجوائز IAA.وكانت مبادرة كنوز قد حصدت خلال الفترة السابقة 12 جائزة في عدد من المسابقات الدولية والمحلية، مثل: مهرجان أفلام السعودية، جوائز تيلي الدولية، وجوائز هيرميز؛ ليبلغ عدد الجوائز التي حققتها المبادرة خلال هذا العام 23 جائزة دولية.وتندرج مبادرة "كنوز السعودية" ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني.يذكر أن مبادرة "كنوز السعودية" قدمت العديد من الأعمال الوثائقية مثل: "مرحلة صعبة"، "على حدّ سواء"، و"الفصل 295"، و"نورس العرب"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، وغيرها من الأعمال.