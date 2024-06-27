شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحقق.. حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية للدورة 80 والان نبدء بالتفاصيل

خطوات تقديم الاعتراض

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024).وأوضح البرنامج طريقة التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبر منصة إكس، عن خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، وتشمل: