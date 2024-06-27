شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحقق.. حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية للدورة 80 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024).
وأوضح البرنامج طريقة التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.
وأوضح البرنامج طريقة التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.
خطوات تقديم الاعتراض
أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبر منصة إكس، عن خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، وتشمل:
- ادخل إلى حسابك وأضغط على شريحة "دراسة الأهلية".
- سيتم ظهور سبب عدم أهليتك و عدد الأيام المتبقية.
- قم بالتحقق من تحديث بياناتك ومعالجة سبب عدم الأهلية.
- الضغط على زر تقديم اعتراض.
- ستظهر رسالة تفيد باستلام طلب الاعتراض.