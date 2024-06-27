شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وموجة حارة.. أبرز ظواهر طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس في مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.