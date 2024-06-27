شكرا لقرائتكم عبد العزيز بن سعود: إنجازات ونجاحات في مواجهة آفة المخدرات بتوجيهات ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن وزارة الداخلية سخرت كل إمكانياتها، وبذلت جهوداً استثنائية عبر خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها.

مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها

وقال وزير الداخلية، عبر حسابه في منصة إكس: “بتوجيهات ودعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – سخرت وزارة الداخلية كل إمكانياتها، وبذلت جهوداً استثنائية عبر خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها”.

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الحفاظ على أمن الوطن واستقراره

وأضاف: “تحققت -بفضل الله- الكثير من الإنجازات والنجاحات في مواجهة هذه الآفة، والتصدي لأخطارها، وأجدد التأكيد بأن جهود الوزارة مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره،،،”.