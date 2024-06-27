اخبار السعوديه

عبد العزيز بن سعود: إنجازات ونجاحات في مواجهة آفة المخدرات بتوجيهات ولي العهد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم عبد العزيز بن سعود: إنجازات ونجاحات في مواجهة آفة المخدرات بتوجيهات ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن وزارة الداخلية سخرت كل إمكانياتها، وبذلت جهوداً استثنائية عبر خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها.

مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها

وقال وزير الداخلية، عبر حسابه في منصة إكس: “بتوجيهات ودعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – سخرت وزارة الداخلية كل إمكانياتها، وبذلت جهوداً استثنائية عبر خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها”.

قد يهمّك أيضاً

ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 160 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

الحفاظ على أمن الوطن واستقراره

وأضاف: “تحققت -بفضل الله- الكثير من الإنجازات والنجاحات في مواجهة هذه الآفة، والتصدي لأخطارها، وأجدد التأكيد بأن جهود الوزارة مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره،،،”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا