شكرا لقرائتكم شاهد.. هطول أمطار الخير على السودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على السودة في منطقة عسير.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.