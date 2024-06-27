شكرا لقرائتكم مساند يستعرض عقوبة مخالفة العمالة المنزلية لأحكام اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت منصة مساند عقوبة عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية.

وقالت منصة مسند عبر منصة إكس: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية:

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غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًّا، أو بهما معًا. تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل.

ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة.

القنوات المعتمدة في مساند

وفي سياق متصل أشار البرنامج إلى أنه حتى تاريخ الأول من يوليو المقبل يمكن التحويل عبر القنوات المعتمدة من قبل منصة مساند- نظام تحويل رواتب العمالة المنزلية ليتم توثيق دفع الرواتب، وهي حاليًّا إس تي سي باي ويور باي.

تحويل رواتب العمالة المنزلية

وفي وقت سابق أكد البرنامج أن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية سيكون إلزاميًّا اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ضمن الإجراءات التي يتم تطبيقها لضبط قطاع الاستقدام.

وأضاف البرنامج عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: أنه سيتم تطبيق القرار على العمالة القادمة (الجديدة) من تاريخ 01/ 07/ 2024، بينما سيتم تطبيقه على أصحاب العمل لمن لديهم 4 عمال فأكثر بتاريخ 01/ 01/ 2025.